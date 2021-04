Onze anos de prisão para Franklim Lobo, o maior traficante de droga português

Franklim Lobo, o maior traficante de droga português, foi esta terça-feira condenado a 11 anos de prisão pelo crime de tráfico de droga.Franklim Lobo respondia por tráfico de droga, associação criminosa e corrupção, em processo extraído da "Operaçao Aquiles", no qual dois ex-inspetores da PJ foram julgados por alegado envolvimento com traficantes de cocaína e haxixe.

Para esta medida, contribuiu o grande volume de cocaína transportada por via marítima a aérea, com proventos económicos elevadíssimos, e o facto de o tribunal considerar que o arguido atuou com dolo direto, realçando ainda os seus antecedentes pelo mesmo crime, com duas penas pesadas.

Durante o julgamento, Franklim Lobo negou sempre a prática dos factos e arguiu várias nulidades relacionadas com a fase de inquérito e de instrução, nomeadamente escutas telefónicas.