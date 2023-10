Um técnico informático de 32 anos, colaborador de uma empresa que trabalha com a RTP, morreu atropelado por um carro na Autoestrada do Sul (A2), sentido Sul-Norte, na sexta-feira. Rui Sá Marques foi colhido por um condutor que fugiu a pé do local do acidente.



O atropelamento ocorreu pela 01h00, junto ao quilómetro 9 da A2, na Baixa de Corroios, Seixal.









Ver comentários