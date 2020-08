"Parecia um ataque terrorista": comboio alfa colide com máquina e mata trabalhadores

Mesmo ferido e a sangrar, o maquinista do comboio Alfa Pendular com 212 passageiros que esta sexta-feira descarrilou após abalroar uma máquina na Linha do Norte, em Matas, Soure, percorreu as seis carruagens para ver como estavam os passageiros logo após o embate. “Ele veio ter connosco, dizia ‘está tudo bem’, mas via-se que estava muito ferido”, disse ao CM uma passageira, que escapou ilesa.