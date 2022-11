O padre da Arquidiocese de Braga que, em 2015, foi destituído pelo Vaticano do múnus sacerdotal, foi alvo de processo canónico por ter abusado sexualmente de uma irmã, quando esta, em finais da década de 70 do século passado, era ainda menor.



O antigo sacerdote, que exerceu quase sempre as funções de pároco no Arciprestado de Guimarães, beneficiou do silêncio da irmã para se manter no presbitério ao longo de quase meio século.









Ver comentários