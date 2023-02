Passageiro vindo do Brasil detido com 6,2 quilos de cocaína no aeroporto do Porto

Um passageiro proveniente do Brasil foi detido no aeroporto do Porto após terem sido detetados 6,2 quilos de cocaína "dissimulada na estrutura de uma mala de viagem" que transportava, anunciou a Autoridade Tributaria e Aduaneira (AT).

Em comunicado datado de quarta-feira e divulgado na sua página oficial da Internet, a AT esclarece que o detido viaja de São Paulo e que a detenção ocorreu "no âmbito das suas competências de controlo da fronteira externa da União Europeia", "através do Serviço de Controlo de Passageiros e Bagagem da Alfândega do Aeroporto do Porto".

Segundo a AT, a "deteção dos estupefacientes foi levada a cabo pelos funcionários aduaneiros, através de técnicas de inspeção e controlo desenvolvidas pela AT, no sentido de reforçar as capacidades para cumprir a sua missão no que respeita ao combate à prática de atos ilícitos, à proteção da sociedade e da saúde pública".

O passageiro, refere o texto, "foi detido e o estupefaciente apreendido pela AT foi entregue à Polícia Judiciária na sua qualidade de órgão de polícia competente para a investigação criminal do tráfico de estupefacientes".

No final de janeiro, a AT deteve também no aeroporto do Porto uma mulher, igualmente proveniente do Brasil, com três quilos de cocaína na bagagem.