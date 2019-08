Passageiros vivem momentos de pânico após descolagem de avião do Aeroporto Sá Carneiro

Viveram-se momentos de pânico numa aeronave da United Airlines, esta terça-feira, pouco depois de o avião ter levantado voo do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, com destino a Newark, nos Estados Unidos.



O aparelho, um Boeing 757-200 (752), sofreu uma colisão com aves (‘Bird Strike’) durante a descolagem, conforme contaram fontes aeronáuticas, e foi obrigado a regressar à pista. Aterrou em segurança, os passageiros nada sofreram.





O aeroporto entrou em estado de emergência cerca das 12h45. "Os bombeiros ficaram de prevenção, mas não chegaram a sair para o terreno. A ocorrência foi fechada às 13h19", disse fonte da Autoridade de Proteção Civil do Porto.Segundo fontes ligadas à aviação, o Boeing "reportou um ‘Bird Strike’ durante a descolagem, com falha de motor". "O avião esteve algum tempo em espera e aterrou", acrescentou fonte oficial da NAV - Navegação Aérea de Portugal."Tinha vindo ver os aviões e vi este aparelho a deitar algum fumo e a voar um bocadinho de lado. Mas acabou por aterrar bem. Os pilotos fizeram um grande trabalho ao conseguirem aterrar naquelas condições", disse aoJosé Madureira, um dos populares presentes na ponta Sul da pista."Estava à espera de ver levantar o avião onde estava a minha filha.O voo dela atrasou e foi quando me disseram que iria acontecer uma aterragem de emergência", explicou, por seu turno, Alcides Silva, que também testemunhou a difícil aterragem.

SAIBA MAIS

Derrame

Antes de regressar ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, o Boeing da United Airlines derramou várias toneladas de combustível em alto mar, em Espinho. Trata-se de uma medida de segurança.



3.ª

A United Airlines é considerada a terceira maior companhia aérea dos Estados Unidos. A empresa dispõe de uma frota de 708 aviões e viaja para cerca de 370 destinos.



Alerta nível 1

Nesta situação de emergência, o protocolo do Aeroporto Francisco Sá Carneiro acionou alerta de nível número 1. Onze corporações de bombeiros colocaram de prevenção um veículo cada.