Passagens de nível vão ser extintas em Portimão e Silves

O projeto de eletrificação da linha férrea do Algarve, no troço entre Tunes e Lagos, prevê a construção de novas passagens superiores sobre a ferrovia, em Portimão e Poço Barreto, no concelho de Silves. O objetivo é suprimir as atuais passagens de nível rodoviárias existentes, segundo consta do estudo de impacto ambiental que esteve recentemente em consulta pública.No caso de Portimão, a nova travessia terá uma extensão de 365 metros, ligando a rotunda existente junto ao Portimão Arena à que se localiza na rua Comandante Carvalho Araújo, no lado contrário da linha. A atual passagem de nível ficará destinada apenas para peões. No Poço Barreto, a travessia inicia-se "antes da zona urbana", permitindo o "acesso à mesma através de um entroncamento e atravessa a via férrea através de uma passagem superior".Segundo a autarca de Portimão Isilda Gomes, o objetivo é o "reforço da segurança" e "acabar com as filas que se geram quando fecha a passagem de nível".Em relação ao Poço Barreto, no concelho de Silves, o novo traçado vai permitir "manter o caminho rural e o canal de rega existentes", segundo consta do estudo de impacto ambiental.O projeto de eletrificação da linha prevê intervenções nas pontes de Portimão e Vale da Lama, em Lagos. No total, a modernização deste troço da ferrovia, que tem uma extensão de 45 quilómetros, vai custar cerca de 20 milhões de euros. Ao longo do seu percurso existem sete estações, quatro apeadeiros, cinco pontes, um viaduto, dez passagens superiores rodoviárias, 12 passagens inferiores, 28 passagens de nível, dois pontões, três passagens hidráulicas e 111 aquedutos.