Uma indiana, de 30 anos, foi detida em Inglaterra por fraude com benefícios sociais que obteve com um passaporte e documentos de identificação portugueses.Graças ao esquema, Kiranpreet Sidhu recebeu indevidamente perto de 25 mil euros desde dezembro de 2019 e conseguiu até a entrada e legalização do marido no Reino Unido.Agora foi condenada a 20 meses de cadeia pelo tribunal de Stoke-on-Trent e terá de devolver o dinheiro obtido de forma ilícita.