'Passeia-se sem máscara pela Sardenha e goza de todos nós': Rui Pinto critica férias de Ricardo Salgado

O hacker Rui Pinto já se pronunciou sobre o ex-presidente do BES, Ricardo Salgado, estar a passar férias de luxo com família numa ilha italiana, após falhar julgamento em Lisboa, invocado a lei da Covid como noticiou este domingo o"O antigo "Dono Disto Tudo", Ricardo Salgado, invocou as particulares circunstâncias causadas pela pandemia para não estar presente nas sessões de julgamento. Entretanto, passeia-se sem máscara pela Sardenha e goza, não só de umas férias, mas de todos nós.", lê-se na publicação escrita por Rui Pinto no Twitter.