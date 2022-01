O ataque a um rebanho terminou com 12 ovelhas mortas, em Monforte. O dono, Joaquim Gonçalves, diz que foram “cães de um acampamento, que está junto à propriedade”, a atacar os animais.“Informei a GNR, a 22 de dezembro, que andavam cães a rondar as ovelhas. Mataram agora uma dúzia, feriram outras e fiquei com um prejuízo de 2000 euros”, lamentou., a GNR de Portalegre confirma o relato do pastor em dezembro e que “um cão foi sinalizado e identificado o proprietário”. Sobre o ataque, adiantou que vai investigar o caso.