O Exército já está a realizar patrulhas, de prevenção, deteção e apoio ao combate a incêndios florestais, em sete distritos, adiantou ao CM fonte oficial desse ramo das Forças Armadas, “a fim de contribuir para a proteção e salvaguarda de pessoas e bens”.









“Desde a ativação da fase de maior empenhamento operacional do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, que se iniciou no passado fim de semana, o Exército tem atribuídas 11 patrulhas de vigilância e deteção em apoio a 11 municípios, decorrente de protocolos celebrados com o Exército, tendo empenhado até ao momento um total acumulado de 35 viaturas, 92 militares e percorrido 4137 km”, descreve o Exército.

Viana do Castelo, Braga, Povoa de Varzim, Boticas, Caldas da Rainha, Sintra, Mafra, Loulé, Monchique, São Brás de Alportel e Tavira são as 11 autarquias com protocolos com o Exército.