Os militares da GNR e da Polícia Judiciária Militar (PJM) envolvidos no achamento do armamento militar furtado dos paióis nacionais de Tancos andaram ao engano na zona de Castelo de Bode a seguir pistas de João Paulino, autor confesso do furto, que afinal eram falsas, revelaram esta segunda-feira, ao Tribunal de Santarém, os arguidos Bruno Ataíde e José Gonçalves, ambos guardas do NIC da GNR de Loulé.