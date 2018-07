Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedida cadeia para 54 motards perigosos

Procurador pede medidas pesadas para gang violento.

Por Magali Pinto | 08:38

O Ministério Público pediu prisão para 54 dos 58 motards dos Hells Angels detidos numa megaoperação da PJ na passada quarta-feira e que permitiu desmantelar o duro núcleo do grupo criminoso.



As alegações finais do procurador foram feitas esta segunda-feira de manhã. Hoje, a juíza Maria Antónia Andrade deverá dar a conhecer as medidas de coação.



Os detidos, recorde-se, têm estado a ser ouvidos no Campus de Justiça, Lisboa, sob fortes medidas de segurança, desde quinta-feira.



O Ministério Público admite que quatro dos 54 para quem pediu cadeia possam aguardar o desenrolar da investigação em prisão domiciliária, sob vigilância eletrónica.



Para os restantes quatro, o procurador pede liberdade, mas sujeitos a apresentações periódicas obrigatórias.



Refira-se que neste processo estão em causa crimes graves como tentativas de homicídio, associação criminosa e roubos.



PORMENORES

400 inspetores

A operação da Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária empenhou 400 inspetores. A ação policial decorreu de norte a sul do País, com mais incidência na Grande Lisboa e no Algarve.



Vingança

A operação da PJ foi precipitada devido aos atos de vingança que ocorreram em março no Prior Velho, Loures, num restaurante de um amigo de Mário Machado - seis pessoas ficaram feridas. As autoridades temem mais confrontos na concentração de Faro (a partir de quinta-feira).