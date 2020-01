Pedinte violento volta à prisão por mais cinco roubos

A PSP deteve na sexta-feira um homem, de 37 anos, suspeito de ser responsável por uma vaga de assaltos de grande violência no centro de Lisboa.O pico anormal de roubos começou no final de setembro e o modo de atuação do ladrão era comum em todos. O suspeito abordava as vítimas pedindo dinheiro e depois obrigava-as a entregarem todos os seus pertences sob ameaça de agressões violentas.Em alguns casos, o homem conseguiu mesmo que as vítimas se deslocassem a um multibanco para levantarem dinheiro que depois lhe entregavam. As autoridades conseguiram associar o pedinte violento a cinco situações de roubos que praticou pelos menos durante três meses.Esta não é a primeira vez que este homem é detido por cometer este tipo de crimes. O suspeito já havia cumprido cinco anos e seis meses de prisão, também por roubos violentos em Lisboa.Saiu em liberdade em março de 2019. Depois de ser detido pelas autoridades, o homem foi presente a primeiro interrogatório judicial e ouvido por um Juiz de instrução criminal, sendo-lhe aplicada a medida de coação mais grave, a prisão preventiva.