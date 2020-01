PSP detém ladrão que se fazia passar por pedinte em Lisboa

A PSP deteve um homem, de 37 anos, na sexta-feira pela prática de cinco roubos violentos no centro de Lisboa.O detido saiu em março de 2019 da prisão, onde cumpriu uma pena de 5 anos e 6 meses por vários assaltos, avança a Polícia de Segurança Pública em comunicado.O suspeito fingia pedir dinheiro às vítimas e depois obrigava-as a entregarem-lhe todos os seus pertences, ameaçando-as com agressões violentas.Houve casos em que o ladrão obrigou as vítimas a deslocarem-se a caixas de multibanco para fazerem levantamentos de dinheiro.O homem foi presente a primeiro interrogatório junto do Juízo de Instrução Criminal e ficou em prisão preventiva.