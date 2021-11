Christian Bruckner, apontado pelas autoridades alemãs como o principal suspeito do rapto de Madeleine McCann, confessou à ex-namorada que estava perto do local onde a menina inglesa desapareceu, em 2007, na Praia da Luz, no Algarve.Nakscije Miftari recordou, em entrevista ao ‘Daily Mail’, que Bruckner tinha mantido o silêncio quando o tema do desaparecimento de Maddie surgiu, durante uma festa, em 2014, na Alemanha.