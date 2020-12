Pedófilo de 18 anos suspeito de 23 crimes em escolas de Cascais

Ricardo Jorge, o jovem de 18 anos que foi detido pela PJ de Lisboa por suspeitas de abusos sexuais a 10 alunos do Colégio Marista de Carcavelos e de uma escola pública em Cascais, está indiciado de um total de 23 crimes. Algumas das vítimas, com idades entre os 7 e os 11 anos, foram alvo mais do que uma vez dos avanços sexuais do pedófilo, que trabalhava nas instituições como técnico de informática e dava apoio curricular a alunos do 2º Ciclo.Estão apurados até ao momento 18 crimes de abuso sexual de crianças agravado e cinco crimes de abuso sexual de crianças na forma tentada, mantendo o arguido “conversas e contactos físicos de teor sexual” com os menores, refere a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.