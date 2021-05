Um pedreiro, de 53 anos, foi morto com um disparo de caçadeira no peito, disparado à queima roupa, depois de confrontar dois homens, pai e filho. Os homicidas foram surpreendidos após terem tentado assaltar a casa da vítima, no concelho da Ribeira Grande, São Miguel, Açores. O filho do homem assassinado, de 18 anos, foi atingido de raspão com outro disparo de caçadeira, num braço e numa perna.