Pedreiro persegue secretária e difama-a com vídeos de sexo

Um homem de 30 anos, pedreiro, perseguiu uma mulher de 28, secretária, que conheceu em 2015 num encontro de amigos.O homem fixou-se na vítima e passou a ameaçá-la e a importuná-la sexualmente. Como ela não aceitava qualquer relacionamento, passou a difamá-la junto da mãe e amigos, inclusive com vídeos sexuais que afirmava terem a vítima como protagonista, o que é falso.Quando foi abordado pela PSP de Lisboa, segunda-feira, reagiu à detenção e pontapeou e empurrou os polícias. Está já em prisão preventiva. Segundo apurou o, as ameaças e perseguição em 2015 foram passageiras. A vítima não fez queixa. Mas em agosto do ano passado o pedreiro voltou à carga. Ao ser recusado, iniciou conversas com a mãe da vítima, na rede social Facebook.Denegriu a rapariga, enviou os ‘links’ para vídeos de sexo e acabou bloqueado. Voltou-se para os amigos dela e usou as mesmas manobras. Usou perfis falsos nas redes sociais e publicou fotografias da vítima sem autorização desta. Está indiciado por dois crimes de perseguição, um de importunação sexual, um crime de resistência e dois de ameaça à PSP.