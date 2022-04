Pelo menos 20 detidos numa nova operação contra tráfico de droga na Galiza

A Polícia Nacional e a Guarda Civil espanholas detiveram pelo menos 20 pessoas no âmbito de uma nova operação contra o tráfico de droga na província de Pontevedra, na Galiza. As buscas estão relacionadas com uma operação anterior em que foi desmantelado um grupo criminoso dedicado ao fabrico de barcos de droga.



A operação, realizada na província de Pontevedra, tem ramificações em Portugal e está relacionada com o fabrico de barcos de transporte de drogas para terra, onde já tinham sido presas outras 22 pessoas, segundo a Europa Press.



Nas buscas foram apreendidas mais de 20 lanchas de alta velocidade, em diversos estados de acabamento, sendo que seis delas estavam prontas para serem lançadas ao mar em breve. A organização, sublinharam as forças de segurança, "tinha pessoal com elevada especialização no que toca ao fabrico e guarda das embarcações".