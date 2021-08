Pelo menos um ferido grave resultou da colisão entre dois carros e uma mota no Túnel de Águas Santas, na Maia, esta quinta-feira.A vítima seguia no motociclo e foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.Para o local, foram chamados os bombeiros de Ermesinde, a VMER do São João e a GNR.O trânsito está nesta altura congestionado na A4, no sentido Amarante - Porto.O alerta para o acidente foi dado às 09h11.Em atualização