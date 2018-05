Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pena suspensa para ex-tesoureiro da Santa Casa por desvio de dinheiro

Homem apropriou-se de 29 mil euros.

Por Lusa | 14.05.18

O Tribunal de Viana do Castelo condenou o ex-tesoureiro da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira a uma pena suspensa de três anos de prisão por apropriar-se de 29 mil euros, informou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto.



Em nota publicada no seu 'site', a PGD do Porto adiantou que a pena aplicada no dia 27 de abril, e sujeita a regime de prova, dá como provada a acusação do Ministério Público(MP), deduzida em maio de 2017.



"O Tribunal considerou provado, tal como constava da acusação do Ministério Público, que o arguido, membro da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira, com as funções de tesoureiro, durante o ano de 2013, apropriou-se da quantia de 29.000 euros, pertencente à Santa Casa da Misericórdia, fazendo-o seu", lê-se naquela nota.



Em maio de 2017, também em nota publicada no seu 'site', a PGD do Porto revelou que o MP deduziu acusação contra o ex-tesoureiro, pela prática de um crime de peculato.



Naquela nota acrescentava que o crime ocorreu durante o ano de 2013.



"O arguido, membro da Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira, com as funções de tesoureiro, apropriou-se da quantia de 29 mil euros pertencentes àquela instituição, dinheiro que usou em proveito próprio", acrescenta a nota.



Segundo aquela nota, o homem, "já não exerce as referidas funções".



O ex-tesoureiro aguardou julgamento em liberdade, sujeito a Termo de Identidade e Residência (TIR).