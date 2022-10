Pena suspensa para homem que matou acidentalmente filha na passagem de ano

O Tribunal de Aveiro condenou, esta quarta-feira, a uma pena suspensa de três anos e nove meses de prisão um homem acusado de matar acidentalmente a filha a tiro durante os festejos da passagem de ano de 2019/2020.

Durante a leitura do acórdão, a juíza presidente disse que o Tribunal deu como provados todos os fatos da acusação, com base na confissão do arguido.

O homem de 70 anos foi condenado a três anos de prisão, por um crime de homicídio negligente, e um ano e meio, por um crime de detenção de arma proibida.

Em cúmulo jurídico, foi-lhe aplicada uma pena única de três anos e nove meses de prisão, suspensa por igual período, com regime de prova a elaborar pela Direção-Geral de Reinserção Social.

Após a leitura do acórdão, a juíza dirigiu-se ao arguido, referindo: "é um exemplo de que não devemos ter armas, porque podem acontecer situações destas".

"O que aconteceu foi uma fatalidade que teve consequências muito graves. O senhor já está a pagar pela perda que sofreu", comentou a magistrada.

O crime ocorreu num acampamento em Ovar, na noite de 31 de dezembro de 2019, pelas 21h00, tendo a vítima, de 43 anos, sido atingida com um disparo na cabeça quando estava junto à fogueira com a família a comemorar a passagem de ano.