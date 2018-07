Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Penas suspensas para 32 arguidos por venda clandestina de explosivos

No processo, foram ainda condenados 10 pessoas coletivas.

Por Lusa | 12:28

O Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este aplicou penas suspensas a 32 arguidos num processo relacionado com a atividade, reiterada e clandestina, de aquisição, transporte, armazenamento e venda de produtos explosivos, foi esta terça-feira divulgado.



Em nota publicada na sua página oficial, a Procuradoria-Geral Distrital do Porto refere que os factos ocorreram em 2012 e 2013, sobretudo nas áreas de Paredes, Penafiel e Marco de Canaveses, zona do Vale do Sousa.



Os explosivos em causa eram, nomeadamente, pólvora, rastilhos, detonadores elétricos e pirotécnicos, velas explosivas e explosivos de hidrogel.



"Dois arguidos adquiriram estes materiais e cederam-nos a outros, valendo-se de ligações a um funcionário de sociedade que tinha como objeto a fabricação, comércio e aplicação de explosivos e artigos pirotécnicos", explica a nota.



Este funcionário "aproveitava o acesso que por tal via tinha aos explosivos e à respetiva documentação para os subtrair ao controlo estatal e proceder à sua venda no mercado paralelo".



Dois arguidos foram condenados pela prática do crime de tráfico e mediação de armas, em penas de 2 anos e 10 meses e 2 anos e 8 meses, suspensas na sua execução.



Outros trinta arguidos foram condenados pela prática do crime de detenção de arma proibida, em penas de prisão, também suspensas, que variam entre dois anos e um mês e dois anos e 10 meses.



No processo, foram ainda condenados 10 pessoas coletivas, pela prática do crime de detenção ilegal de arma, em penas de multa de 260 dias, à razão diária de 100 euros.