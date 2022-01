Penhora em Sintra leva a descoberta de carro furtado em Lisboa

Um acompanhamento da GNR numa ação de penhora judicial realizada num armazém em Almargem do Bispo, Sintra, levou os militares à descoberta de um carro que tinha sido roubado nos Olivais, em Lisboa, em junho do ano passado.





De acordo com fonte da GNR de Sintra, “quando os militares acederam ao armazém em causa verificaram que havia várias viaturas no interior e, após diligências, constatou-se que uma delas constava para apreender por ter sido furtada”. A viatura já foi entregue ao proprietário e agora será feito um aditamento ao processo para se tentar identificar o autor do furto.