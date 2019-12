Perde a vida ao testar mota nova em Gondomar

Pedro Figueiredo, de 38 anos, tinha comprado a mota no dia anterior. Ao início da tarde deste domingo acabou por perder a vida, ao viajar pela primeira vez no novo motociclo. Na rua Padre Joaquim das Neves, em Baguim do Monte, Gondomar, sofreu um despiste e colidiu com uma carrinha que seguia em sentido contrário. Ainda foi assistido, mas o óbito foi declarado no local. As autoridades estão a investigar."À chegada dos operacionais ao local, a vítima estava debaixo da carrinha. Foi extraída e iniciaram-se as manobras de suporte imediato de vida", disse ao, João Nunes, Comandante dos Bombeiros da Areosa - Rio Tinto. Pedro Figueiredo era funcionário da Junta de Freguesia de Rio Tinto e vivia ao fundo da rua onde, pelas 13h30, acabou por sofrer o acidente fatal, ao colidir com a carrinha."Depois dos bombeiros, chegou a viatura do INEM do São João, que efetuou as manobras avançadas de suporte de vida. Infelizmente não foi possível salvar a vítima", refere o Comandante João Nunes.O homem era bastante conhecido naquela zona e foram muitos os populares que se juntaram em torno do perímetro de segurança, para tentar perceber o sucedido. Além dos bombeiros e do INEM, a PSP esteve no local, cujos elementos do Núcleo de Investigação Criminal, investiga agora os contornos do acidente.O corpo foi levado para autopsia. Devido ao forte aparato e meios envolvidos ( 11 operacionais e cinco viaturas ), a estrada esteve cortada por mais de duas horas.