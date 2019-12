Colisão entre carro e mota faz um morto em Gondomar

Uma colisão entre um carro e uma mota provocou um morto esta tarde de domingo na Rua Padre Joaquim das Neves, em Baguim do Monte, Gondomar.A vítima mortal, o motociclista de 38 anos, terá perdido o controlo da mota.O alerta foi dado pelas 13h20.No local estiveram os Bombeiros da Areosa, o INEM e a PSP.A Polícia Judiciária está a investigar as causas do acidente.Em atualização