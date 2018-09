Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Peregrina violada na rua em Santarém

Dois homens, de 22 e 30 anos, detidos pela Polícia Judiciária por violação, coação sexual e roubo.

Por L.O. | 09:12

Os dois homens, de 22 e 30 anos, detidos pela Polícia Judiciária por violação, coação sexual e roubo atacaram três mulheres de 71, 47 e 41 anos.



Uma das vítimas é estrangeira e encontrava-se em peregrinação - percorria os ‘Caminhos de Santiago’ e estava de passagem no local.



Os dois suspeitos, residentes no Entroncamento cometeram os crimes no passado dia 15. Os ataques ocorreram em locais distintos e com pouco movimento. Os homens já foram ouvidos por um juiz e aguardam julgamento em prisão preventiva.