Quatro filhos e a vida nas revistas cor-de-rosa. Quem é Nuno Ribeiro da Cunha, o gestor privado de Isabel dos Santos

Nuno Ribeiro da Cunha estava no Eurobic desde Junho de 2009 e dirigia o departamento que gere o dinheiro dos maiores clientes do banco. Era o gestor pessoal das contas de Isabel dos Santos (que detém 42,5% do banco) e também de outro grande acionista do Eurobic, Fernando Teles (20%), também administrador no banco e pessoa da confiança da angolana. Antes do Eurobic, o gestor passara cinco anos pelo "private banking" do Finibanco e quatro numa sociedade de corretagem, segundo a sua ficha disponibilizada pela agência Bloomberg.

Nuno Ribeiro da Cunha, gestor privado de Isabel dos Santos e diretor do Private Banking do Eurobic, foi encontrado morto na noite desta quarta-feira no Restelo, em Lisboa.O banqueiro de 45 anos era casado com uma conhecida arquiteta, presença assídua nas revistas sociais, e tinha quatro filhos rapazes (com 18, 15, 14 e 9 anos).No passado dia 7 de janeiro, o gestor foi encontrado com ferimentos graves em Vila Nova de Milfontes. Segundo a linha de investigação dos inspetores da PJ de Portimão, Nuno Cunha terá sido alvo de uma tentativa de homicídio.Ao que oapurou, terá sido o próprio Nuno Ribeiro da Cunha a contar à PJ que tentou pôr termo à vida, mas os inspetores, perante os elementos que já tinham reunido, não descartaram outras possibilidades, avançando como provável que o gestor das contas de Isabel dos Santos tivesse sido alvo de uma tentativa de homicídio.Recorde-se que Nuno Ribeiro da Cunha, de 45 anos, foi constituído arguido juntamente com Isabel dos Santos no caso da alegada má gestão e desvio de fundos durante a passagem desta pela petrolífera estatal Sonangol.