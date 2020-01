Banqueiro particular de Isabel dos Santos encontrado morto em Lisboa

Nuno Ribeiro da Cunha, gestor privado de Isabel dos Santos e diretor do Private Banking do Eurobic, foi encontrado morto na noite desta quarta-feira no Restelo, em Lisboa.



O alerta foi dado às 22h05 e no local estiveram os bombeiros, a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Judiciária.

No passado dia 7 de janeiro, o gestor foi encontrado com ferimentos graves. Segundo a linha de investigação dos inspetores da PJ de Portimão, Nuno Cunha terá sido alvo de uma tentativa de homicídio.



Ao que o CM apurou, terá sido o próprio Nuno Ribeiro da Cunha a contar à PJ que tentou pôr termo à vida, mas os inspetores, perante os elementos que já tinham reunido, não descartaram outras possibilidades, avançando como provável que o gestor das contas de Isabel dos Santos tivesse sido alvo de uma tentativa de homicídio.

Recorde-se que Nuno Ribeiro da Cunha, de 45 anos, foi constituído arguido juntamente com Isabel dos Santos no caso da alegada má gestão e desvio de fundos durante a passagem desta pela petrolífera estatal Sonangol.