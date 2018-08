Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Perigo de fogo obriga a trocar foguetes por sinos em Guimarães

Sinos das igrejas vão tocar a repique para assinalar saída da Marcha Gualteriana.

Por Liliana Rodrigues | 08:47

Pela primeira vez, a Marcha Gualteriana vai sair para as ruas de Guimarães, esta noite, ao som de um repique simultâneo dos sinos das igrejas da cidade. Esta foi a forma encontrada para marcar o arranque de um dos momentos altos das festas, depois de ter sido decretado o alerta vermelho, devido às altas temperaturas, e proibido o lançamento de fogo de artifício até ao final desta noite.



A girândola de fogo que costuma anunciar a saída do desfile foi, assim, cancelada por decisão da Associação Artística da Marcha Gualteriana, mas a hora do evento mantém-se para as 22h00 de hoje. Os sinos vão soar nas igrejas, tocando o hino da cidade de Guimarães ou, em alternativa, um repique de festa.



"É uma medida ambientalmente amigável pelo que agradecemos, desde já, a colaboração e apoio de todos", fez saber a associação, responsável pelo evento.



"É uma bela forma de contornar a situação, não deixando de assinalar a saída da marcha. Usando os sinos também dá um belo efeito sonoro, que é o que se pretende", disse, ao CM, Alexandra Silva, que há mais de 20 anos não perde a Marcha Gualteriana, nas ruas de Guimarães.



O desfile encerra as festas da cidade que, ao longo dos últimos dias, atraiu milhares de visitantes a Guimarães. A marcha conta com nove carros de diferentes temáticas, com música ao vivo a cargo da Sociedade Musical de Pevidém e Arte Barroca, além do mítico Balonas. Haverá uma bancada, no largo da Mumadona.



Entre todos os carros alegóricos vão ser exibidos 13 números vivos, promovidos por diversas associações vimaranenses.