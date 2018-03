Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pescador cai ao rio e desaparece em Paredes de Coura

Homem caiu junto a ponte e terá sido arrastado pela corrente.

Por Lusa | 11:58

Os bombeiros de Paredes de Coura estão a procurar um pescador que caiu esta quinta-feira ao rio Coura, naquele concelho do Alto Minho, junto à ponte de Rubiães, em Cossourado, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo adiantou que "o homem terá caído ao rio quando se encontrava a pescar e terá sido arrastado pela corrente".



O alerta às autoridades foi dado cerca das 10h30.



Ao local compareceram seis homens e três viaturas dos bombeiros voluntários de Paredes de Coura e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valença.