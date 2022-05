Pescador de 65 anos desaparecido no rio Douro

Um pescador de 65 anos desapareceu esta quarta-feira de manhã no estuário do rio Douro, na Foz. As buscas foram suspensas ao início da noite sem que António Calisto tivesse sido encontrado. O homem foi visto, pela última vez, na embarcação ‘Luxo de Ouro’, junto a S. Pedro da Afurada, Gaia. O barco foi encontrado, às 08h30, à deriva. O alerta foi dado quando os outros pescadores se aperceberam que a embarcação estava vazia.António Calisto, residente em Lordelo do Ouro, é descrito como pescador experiente e conhecedor do estuário. A Polícia Marítima, Estação Salva-Vidas da Foz do Douro, Sapadores de Gaia e Força Aérea empenharam meios aquáticos, subaquáticos, terrestres e aéreos. As buscas são retomadas esta quinta-feira com perímetro alargado.