Pescador e GNR salvam homem de afogamento

Um britânico, de 37 anos, foi salvo da água por um pescador e pela GNR a 400 metros da costa. A vítima estava a passear nos molhes da praia de Quarteira e foi colhida por uma onda.

Por volta das 15h30 de quinta-feira a GNR de Quarteira recebeu um alerta de afogamento na praia. Dois militares entraram na água na tentativa de resgatar o homem. Mas com a corrente e a ondulação muito fortes, um dos militares saiu da água e foi ao porto de pesca pedir ajuda.

Seguiram dois barcos com o objetivo de salvar o homem. O britânico estava quase inconsciente e mostrava dificuldades em segurar na boia de salvamento.



Paulo Carmo, de 27 anos, vendo a aflição da vítima decidiu saltar para a água. "Quando o apanhei ele estava quase imóvel e não ofereceu resistência. Fez o regresso para terra no barco e até reagiu bem", contou ao CM o pescador que resgatou o homem.



Hipotermia e ferimentos

Quando chegou ao porto de pesca de Quarteira, a vítima apresentava sinais de hipotermia e vários ferimentos no corpo, resultantes da queda nos molhes da praia. O homem foi assistido no local pelo INEM e depois transportado para o hospital de Faro.



"O homem só chorava"

Do porto de pesca de Quarteira seguiram dois barcos, com quatro pescadores e um militar da GNR. Quando chegaram ao local Paulo Carmo conta que o britânico "só chorava" e, por isso, era difícil falar com a vítima.