Pescador morre após cair no Rio Douro na zona de Castelo de Paiva

Um homem, com cerca de 70 anos, está a ser retirado das águas do Rio Douro, em São Martinho de Sardoura, Castelo de Paiva.Segundo o que oconseguiu apurar juntos dos Bombeiros de Castelo de Paiva, a vítima estaria numa canoa a pescar quando caiu para o rio.O alerta foi dado por um popular, que viu o homem cair, ao presidente da Junta de Freguesia de São Martinho de Sardoura que, por sua vez, alertou os bombeiros por volta das 15h20.De acordo com a mesma fonte, foram mobilizados para o local uma equipa de quatro mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Castelo de Paiva, que iniciaram as buscas na água, e também uma ambulância do INEM. Uma outra equipa ficou a procurar o homem nas margens do rio.

Uma hora depois de se iniciarem as buscas, o homem foi encontrado morto no fundo do rio, junto à margem esquerda.



O corpo ainda se encontra na água. Vai ser retirado assim que a Polícia Marítima chegar ao local.



O óbito foi confirmado no local pela equipa da Viatura de Emergência Médica e Reanimação (VMER) de Santa Maria da Feira.



No local estiveram três viaturas dos Bombeiros de Castelo de Paiva, com 11 operacionais.