Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pescador rouba 12 caixas de bombons no Porto

Homem de 33 anos foi travado por vigilante e apontou-lhe uma navalha.

Por Nelson Rodrigues | 06:00

Entrou ao final do dia no supermercado da rua Luís de Aguiar, Porto, e foi de imediato ao corredor dos chocolates. Colocou na mochila 12 caixas dos bombons mais caros, uma garrafa de refrigerante e um pacote de bolachas, no valor de 107 euros.



Dirigiu-se para a saída sem pagar, mas foi interpelado e advertido pelo vigilante. O pescador sacou de uma navalha e apontou-a ao peito do segurança. "Não me ponhas a mão ou eu furo-te", disse.



O arguido, de 33 anos, está acusado do crime de violência depois de subtração e começará a ser julgado, já em março, no Tribunal de S. João Novo, Porto. O pescador, que já tem cadastro por furto qualificado e tráfico de droga, está a cumprir uma pena efetiva de dois anos, na cadeia de Custoias, em Matosinhos.



O crime foi cometido entre as 20h30 e as 20h45 de 3 de dezembro de 2017, no supermercado Continente Bom Dia e foi captado pelas câmaras de videovigilância. Depois de ter sido ameaçado com a navalha, o vigilante, temendo pela vida, deixou o ladrão fugir do local.



"O arguido tinha a intenção de conservar na sua posse os bens de que se havia apropriado. O vigilante estava convencido da seriedade da ameaça e receava vir a ser atingido com a arma que empunhava. Quis constrangê-lo, fazendo-lhe acreditar que lhe provocaria ferimentos", lê-se no processo, consultado pelo CM. O suspeito foi detido pela PSP.



Das 12 caixas de bombons, 10 eram de Ferrero Rocher. O refrigerante e as bolachas custavam 0,99 euros. O Continente pede uma indemnização de 111 euros.