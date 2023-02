Um homem de 46 anos morreu, esta terça-feira, ao cair de um carro alegórico no carnaval de Almodôvar, no distrito de Beja.De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja, o alerta foi dado às 17h54.Para o local foram mobilizados os bombeiros de Almodôvar, o INEM, a GNR, num total de 15 operacionais e quatro viaturas.Um helicópetro do INEM foi também acionado.O corpo da vítima seguiu para o Instituto de Medicina Legal de Beja.