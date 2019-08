PGR confirma investigação a Pardal Henriques por suspeitas de burla

O porta-voz do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, está mesmo a ser investigado na sequência de uma queixa-crime por burla. A existência do inquérito em curso foi confirmada pela Procuradoria-Geral da República ao Público.A investigação está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. A queixa-crime foi apresentada por um empresário francês que acusa o advogado de ter ficado a dever mais de 85 mil euros, após se ter comprometido a comprar uma propriedade em nome do cidadão estrangeiro.No passado mês de abril, o Correio da Manhã já tinha dado de conta de que o porta-voz do SNMMP estava a ser investigado.