PGR investiga agressão a jovem no Festival da Juventude de Gondomar

A Procuradoria-Geral da República (PGR) instaurou um inquérito para apurar os factos relacionados com a agressão a um jovem estrangeiro na madrugada de domingo no Festival da Juventude, em Rio Tinto, Gondomar, revelou esta quinta-feira fonte da PGR.

Questionada pela Lusa, esta fonte disse desconhecer se, no âmbito deste caso, há detidos.

Contactada pela Lusa, fonte das Relações Públicas do Comando Metropolitano da PSP do Porto referiu que o jovem de nacionalidade argelina, agredido com "objeto cortante", foi transportado ao hospital de S. João, Porto, devido à gravidade dos ferimentos nas mãos e numa perna.

A vítima foi agredida cerca da uma hora da madrugada de domingo, junto à Igreja de Rio Tinto, em circunstâncias que estão a ser investigadas.

A PSP esteve no local e identificou vários jovens, com idades entre os 16 e os 18 anos, que se encontravam nas imediações do sítio da agressão.