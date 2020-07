Piloto de aviões de combate a incêndios luta pela vida após ser espancado em Mirandela

Um piloto de aviões de combate a incêndios com cerca de 50 anos foi brutalmente agredido, na via pública, na madrugada de domingo, em Mirandela.apurou que o homem, de nacionalidade brasileira, terá sido surpreendido por cinco pessoas, quando regressava ao hotel onde estava hospedado. Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Mirandela, que encontraram a vítima "caída no chão e com vários traumatismos graves, bem como outras lesões", avançou o comandante Luís Soares. Depois, foi transportado, em estado grave, para o hospital de Bragança.Entretanto, já terá sido transferido para outra unidade de saúde e está a lutar pela vida. Para já, não são conhecidas as causas que motivaram as agressões. Otentou obter mais esclarecimentos junto do comando da PSP de Bragança, mas sem sucesso. Já a polícia de Mirandela, que tomou conta da ocorrência, prometeu mais esclarecimentos nas próximas horas.Recorde-se que, em Bragança, Luís Giovani dos Santos Rodrigues, cabo-verdiano de 21 anos, acabou por morrer depois de ter sido brutalmente espancado.