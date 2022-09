O piloto do helicóptero de combate aos incêndios que caiu esta quinta-feira, em Amares, foi esta sexta-feira operado, devido aos ferimentos que sofreu nas costas e está atualmente a recuperar da cirurgia. O homem de 53 anos sofreu ainda uma fratura num pé.



O CM soube que piloto é experiente no combate aos fogos e está ao serviço da empresa Helibravo, que há vários anos faz parte do dispositivo de combate a incêndios florestais e com larga experiência no combate aos incêndios com recurso a meios aéreos.