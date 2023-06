Eram 14h00 quando a Polícia Judiciará (PJ) do Porto pediu ajuda aos Bombeiros Sapadores de Braga para abrirem um carro que estava estacionado num viaduto perto do Mercado Municipal de Braga. Na bagageira encontraram um corpo em elevado estado de decomposição, irreconhecível e com dois sacos na cabeça.









