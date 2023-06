‘Pirinhos’ encontrado morto dentro de carro em Braga

próximo do Aeroporto Sá Carneiro antes de desaparecer

O corpo de José Manuel Pires, mais conhecido como 'Pirinhos', foi encontrado, este domingo, dentro da mala do Fiat 500, que teria alugado, com dois sacos na cabeça, num viaduto perto do Mercado Municipal, numa zona residencial, em Braga.O alerta foi dado por populares devido ao cheiro intenso do cadáver. As autoridades não têm dúvidas que se tenha tratado de um crime violento.No local estão inspetores da Polícia Judiciária do Porto e os Bombeiros Sapadores de Braga.‘Pirinhos’, considerado um dos patrões do submundo da noite do Porto, estava desaparecido desde o dia 26 de maio.O cadáver vai ser agora autópsiado.Em atualização