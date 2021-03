Um dos homens mais ricos do Camboja, em fuga a uma pena de 20 anos de prisão a que foi condenado no seu país por homicídio e violação na forma tentada, foi preso pela PJ na zona de Sintra. Aguarda a extradição na cadeia.





Os factos que levaram à condenação de Khaou Phallaboth, de 60 anos, remontam a 2010. Foi investigado após a denúncia de uma funcionária, que revelou que o empresário e uma namorada tailandesa estariam a planear sequestrar a filha de um ministro do governo cambojano. A polícia evitou o plano, protegendo a vítima. A namorada de Khaou Phallaboth fugiu ao perceber que estava a ser investigada, mas foi presa na Tailândia. O empresário abandonou o país, mantendo-se desde então em parte incerta. O julgamento só ocorreu em 2016, com o milionário a ser condenado à revelia. Entretanto adquiriu a nacionalidade francesa e terá andado a viajar pelo mundo nos últimos 11 anos, sendo agora detido no âmbito de um mandado internacional de captura.