PJ apreende 15 quilos de cocaína e detém trio que usava contentores de transporte marítimo para o tráfico

A Polícia Judiciária apreendeu cerca de 15 quilos de cocaína e deteve três traficantes, dois homens de 26 e 60 anos e uma mulher de 79 anos, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de droga de cariz internacional.A ação que decorreu em Vila Real, com a colaboração da Polícia Nacional e Guarda Civil de Espanha, foi resultado de uma investigação desenvolvida há mais de um ano.Os traficantes detidos usavam Portugal como plataforma logística para fazer entrar em território europeu a cocaína proveniente do continente americano. Fundaram uma empresa para comercializar artigos importados da América Central, "criando um conjunto de infraestruturas necessárias ao processo, sendo o produto estupefaciente dissimulado nos contentores de transporte marítimo desalfandegados no Porto de Leixões", pode ler-se no comunicado da polícia.Foram ainda apreendidos dois automóveis, dinheiro e diversos artigos relacionados com a atividade ilícita.