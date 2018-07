Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem detido por rapto e abuso sexual de rapariga de 14 anos

Homem foi preso em Espanha a pedido da PJ da Guarda.

16:19

A Polícia Judiciária (PJ) da Guarda anunciou esta sexta-feira a detenção de um homem de 26 anos, que é suspeito de raptar e de abusar sexualmente de uma menor de 14 anos.



O Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda refere em comunicado enviado esta sexta-feira à agência Lusa que a vítima foi "seduzida" pelo detido, que "acabou por a levar para fora do território nacional, mantendo-a aí sob a sua guarda até ao dia de ontem [quinta-feira]", quando ambos foram intercetados pela Guardia Civil espanhola, em Fuentes de Oñoro, Espanha.



A interceção do homem e da menor em território espanhol aconteceu por solicitação do Departamento de Investigação Criminal da Guarda da PJ.



O homem foi detido "pela presumível prática de um crime de rapto de menor com apenas 14 anos de idade, tendo em vista a consolidação de relacionamento de natureza sexual iniciado com a mesma, quando esta possuía apenas 13 anos", indica o comunicado.



Segundo a fonte, o detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.