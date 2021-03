Pj detém agricultor por tentativa de homicídio em Sabrosa

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um agricultor suspeito de ter tentado matar um homem com uma faca, na sequência de uma discussão em Parada do Pinhão, no concelho de Sabrosa, foi esta quinta-feira anunciado.

A PJ de Vila Real, disse, em comunicado, que procedeu à detenção de um homem de 49 anos "fortemente indiciado" pela presumível autoria do crime de homicídio tentado.

Os factos, segundo aquela polícia, terão ocorrido quando o arguido, na "sequência de uma discussão e munido de uma faca, golpeou, violentamente, o corpo da vítima, um homem de 56 anos de idade".

O crime terá sido cometido no dia 13 de fevereiro, numa habitação localizada na localidade de Parada do Pinhão, no concelho de Sabrosa, distrito de Vila Real.

O agricultor vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.