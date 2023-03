Detido empresário que disparou vários tiros à porta de bar em Leça da Palmeira

A Polícia Judiciária deteve, esta terça-feira, o homem de 32 anos que disparou vários tiros com intenção de atingir alguém no interior do Kopus Bar, em Leça da Palmeira, na madrugada deste sábado.Os disparos aconteceram após uma discussão junto ao estabelecimento. O suspeito colocou-se em fuga, até ser apanhado por clientes do bar que se aperceberam dos distúrbios. Segundo comunicado, a PJ afirma que conseguiu recuperar a "arma do crime e recolher fortes elementos probatórios, justificando a emissão do mandado de detenção ora cumprido".O detido é um empresário em nome individual "com antecedentes criminais pelos crimes de homicídio na forma tentada, roubo e dano com arma de fogo", informam as autoridade.O homem será sujeito a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.