PJ detém homem estrangeiro que aliciava menores para fins sexuais

Um britânico, de 46 anos de idade, foi detido pela PJ de Braga, num hotel da cidade de Guimarães, quando se preparava para um encontro de cariz sexual com uma rapariga de 15 anos que tinha conhecido em fevereiro nas redes sociais.A PJ adianta que o homem tinha viajado para Portugal de propósito para consumar esse encontro, depois de uma troca de ficheiros pornográficos através do WhatsApp. Foi denunciado pela menor e pela família desta, que ajudou a PJ."Os factos iniciaram-se em fevereiro, através de interações em plataforma de encontros, que evoluíram para contactos em ferramentas de conversação, como o WhatsApp, com troca de ficheiros de cariz sexual, e culminaram com a deslocação do suspeito a território nacional com o objetivo de lograr um encontro presencial e contacto sexual com a vítima", refere a PJ.