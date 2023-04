Jovem detido por coagir menores a enviarem fotos e vídeos pornográficos nos Açores

Um jovem de 20 anos foi detido por fortes indícios da prática de diversos crimes de pornografia infantil agravados em Ponta Delgada, nos Açores.



A Polícia Judiciária avança, em comunicado, que foram encontrados mais de 400 ficheiros como fotografias e vídeos de raparigas menores em poses sexuais nos equipamentos informáticos do arguido.





O detido conversava com as vítimas através das redes sociais, partilhava fotos íntimas e aliciava as adolescentes a proceder da mesma forma. Após ter na sua posse as imagens comprometedoras, ameaçava-as, dizendo que iria expor o conteúdo na Internet se estas não enviassem mais fotografias. O objetivo era que as menores enviassem imagens de cariz sexual mais evidente."O detido foi presente às Autoridades Judiciárias, tendo-lhe sido aplicadas, entre outras, as medidas de coação de proibição de contactos e aproximação das vítimas, bem como proibição de aquisição e utilização de qualquer equipamento de acesso à Internet", pode ler-se no comunicado da PJ.